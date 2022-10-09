شكرا لقرائتكم كسوة الكعبة تستقبل عددًا من الأطفال ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

عرض مرئي

الرياض - محمد الوسيري - استقبلت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، عدداً من الأطفال، وأعضاء الكادر التعليمي بجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمكة المكرمة. وكان في استقبالهم وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد بن عايض الحازمي، والمدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجمع الأستاذ أحمد بن مساعد السويهري وسعادة مساعد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بالمجمع الأستاذ حمزة بن عبدالاله العيوني.وفي بداية الزيارة رحب “الحازمي“ بالحضور ثم اطلعوا على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها واستبدالها بالمملكة العربية السعودية ، وقد أشادوا بما رأوه من إتقان وجودة في صناعة الكسوة ، وتهيئة كافة المواد الأولية لها ، كما تعرفوا على آلية تطريز وحياكة القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرا كبيرا من الحرفة والتميز بالعمل اليدوي .

دور إنساني

وكانت هذه الزيارة تهدف إلى الدور الإنساني الكبير الذي ينمي الجانب المعرفي والإدراكي والاجتماعي والتثقيفي للأطفال أصحاب الهمم. معربين عن عظيم امتنانهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لإتاحة هذه الفرصة الكريمة التي أثرت معلوماتهم وأطلعتهم على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة -رعاها الله – في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وكسوة الكعبة المشرفة خاصة، وتذليل كافة سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين ،وفي نهاية الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية .