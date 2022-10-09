القبض على شخصين بحوزتهما 226 كيلوجرامًا من “القات” بعسير

︎ . ألقت شرطة منطقة عسير، القبض على شخصين بحوزتهما 226 كيلوجراماً من نبات القات المخدر. وقالت شرطة المنطقة، إن مركز الضبط الأمني بمركز الشعف ألقى القبض على المتهمين اللذين عمدا إلى إخفاء القات في مركبة يستقلانها. وأوضحت أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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