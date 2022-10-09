بناء على رغبة نونو سانتو.. الاتحاد يجدد عقد مدافعه لعام إضافي

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أعلن أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الفريق خلال الفترة القادمة من الموسم الحالي.
ووفقًا لصحيفة الرياضية، فإن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مددت عقد عمر هوساوي، مدافع الفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري، بناء على رغبة جميع الأطراف، خاصة البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للعميد.
وكان عقد هوساوي مع الاتحاد كان ينتهي بنهاية شهر أكتوبر الجاري، ليستمر اللاعب للموسم الثالث على التوالي مع النمور.
ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، الثلاثاء المقبل، في تمام الـ 5:50 مساء، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في إطار مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
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Source almnatiq
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