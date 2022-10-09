بسبب النوم.. فتاة باقية على قيد الحياة من مذبحة تايلاند

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تمكنت طفلة لم تتجاوز من العمر سوى ثلاث سنوات من الموت، عندما قتل مسلح 24 طفل بمنتهى الوحشية والقسوى، في دار رعاية بتايلاند، ويرجع سبب نجاتها من المذبحة لأنها كانت نائمة خلال مذبحة تايلاند.

فتاة على قيد الحياة من مذبحة تايلاند بسبب النوم

ووفقًا لموقع “البيان” فإن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قالت إنهتم العثور على طفلة تدعى “إيمي”، مستيقظة وعلى قيد الحياة يوم الخميس أثناء قيام السلطات بتفقد أثار المشهد المرعب الذي شهده مركز تنمية الأطفال الصغار في بلدة أوتاي ساوان.

وتابعت: أنه قد تم نقل إيمي إلى الطابق العلوي، وتم تغطية وجهها ببطانية حتى لا ترى ما أسفره الحادث من فظائع.

سبب نجاة الطفلة من الموت

وقال جد الفتاة سومساك سريثونج لبي بي سي: “لم تكن لديها أي فكرة عما حدث عندما استيقظت”، ولا يزال من غير الواضح بالضبط كيف نجت إيمي في حين تم قتل جميع زملائها في الفصل.

وأشارت تقارير سابقة إلى أنها كانت مغطاة ببطانية عندما دخل المهاجم، الذي عرفته الشرطة على أنه الشرطي السابق بانيا كامراب البالغ من العمر 34 عاما، فصلها الدراسي.

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Source almnatiq

