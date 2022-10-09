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ذكرت مصادر أن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقوا مسؤولين بحركة طالبان الأفغانية يوم أمس (السبت) في الدوحة، وذلك للمرة الأولى منذ مقتل زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابي أيمن الظواهري في كابل.
وأوردت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن واشنطن أرسلت نائب مدير وكالة المخابرات المركزية وكبير مسؤولي وزارة الخارجية المسؤول عن أفغانستان إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مع وفد طالبان الذي ضم رئيس مخابراتهم عبد الحق واثق.
وعقب مقتل الظواهري؛ اتهمت الولايات المتحدة حركة طالبان بـ”انتهاك واضح وصارخ لاتفاق الدوحة”، الذي توسطت فيه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي قالت إن طالبان لن تؤوي الإرهابيين إذا انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان.
ومنذ ذلك الحين، واصلت الولايات المتحدة التعامل مع طالبان، بما في ذلك التفاوض على إطلاق سراح المواطن الأمريكي مارك فريريكس، لكن كبار المسؤولين لم يجتمعوا وجها لوجه منذ أيام قليلة قبل مقتل الظواهري في 31 يوليو.
ووصف البيت الأبيض الشهر الماضي التعاون مع طالبان في مجال مكافحة الإرهاب بأنه “عمل قيد التنفيذ”.
وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى أن وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية الأمريكية امتنعتا عن التعليق على الموضوع.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الأول منذ مقتل الظواهري.. اجتماع مباشر بين مسؤولين أمريكيين وطالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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