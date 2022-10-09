ارتفاع أرباح “المراعي” إلى أكثر من 1.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022

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أعلنت شركة المراعي؛ العاملة في مجال إنتاج الألبان الطازجة ومشتقاتها، اليوم (الأحد)، النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.

وأوضحت النتائج ارتفاع أرباح الشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى أكثر من 1.4 مليار، وذلك بنسبة قدرها 10%، مقارنة بأرباح 1.27 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأبانت الشركة أن ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 19.8%، والذي كان مدفوعًا بالنمو في قطاعي المخبوزات والدواجن، لافتة إلى أن النمو الإيجابي في الإيرادات كان واضحًا في كافة القطاعات بسبب تحسن الظروف التجارية بعد جائحة “كوفيد-19” والقيود المفروضة خلالها، وكذلك عودة افتتاح المؤسسات التعليمية، وزيادة عدد زوار المنطقة.



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Source akhbaar24

