︎
.
أعلنت شركة المراعي؛ العاملة في مجال إنتاج الألبان الطازجة ومشتقاتها، اليوم (الأحد)، النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.
وأوضحت النتائج ارتفاع أرباح الشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى أكثر من 1.4 مليار، وذلك بنسبة قدرها 10%، مقارنة بأرباح 1.27 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأبانت الشركة أن ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 19.8%، والذي كان مدفوعًا بالنمو في قطاعي المخبوزات والدواجن، لافتة إلى أن النمو الإيجابي في الإيرادات كان واضحًا في كافة القطاعات بسبب تحسن الظروف التجارية بعد جائحة “كوفيد-19” والقيود المفروضة خلالها، وكذلك عودة افتتاح المؤسسات التعليمية، وزيادة عدد زوار المنطقة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أرباح “المراعي” إلى أكثر من 1.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.