شكرا لقرائتكم تقنية البنات بسراة عبيدة تعلن مواعيد التسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ‫أعلنت الكلية التقنية للبنات بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير موعد بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام 1444هـ . آلية التسجيل وأوضحت الكلية أن التسجيل متاح في كل من تخصصات قسم تقنيات التعليم الفني وتقنيات محاسبية، بدءًا من 27-3-1444هـ ويستمر إلى 2-4-1444هـ. ودعت الكلية التقنية الراغبات في الاطلاع على شروط القبول والتسجيل لزيارة البوابة الإلكترونية للقبول الموحد “قبولي” عبر الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration