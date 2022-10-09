شكرا لقرائتكم بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يبدأ اليوم الأحد العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، بعد إعلان نظام جدارة الإلكتروني إغلاق منصة “جدارة”. ومن المقرر أن تنتقل كافة البيانات المسجلة سابقًا في نظام “جدارة”، بما فيها النقاط المكتسبة، مباشرة لتكون متوفرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف. وتعمل المنصة الوطنية للتوظيف على ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص. أهداف وخدمات المنصة الوطنية 1- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها. 2- إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول، وكتابة السير الذاتية وتحديثها، على المنصة. 3- تصديق البيانات في السير الذاتية آليًا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية. 4- توثيق بيانات طالبي العمل، مثل: الاسم، والحالة الاجتماعية، والسن، وغيرها من المعلومات الأساسية. 5- توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وغيرهما من الجهات. 6- توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات. 7- أتمتة العمليات. 8- تسجيل وثائق التعيين. 9- الخدمات المساندة. بيانات المنصة الوطنية وبحسب قرار إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، فإنه من المقرر ترحيل البيانات الحالية التي لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة. أيضا من المقرر أن كافة البيانات المسجلة سابقًا في نظام جدارة بما فيها النقاط المكتسبة ستكون متوفرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف. قرار مجلس الوزراء وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية. وتضم عضوية اللجنة، أيضًا، الهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الإشراف على الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي.