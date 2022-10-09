شكرا لقرائتكم سفارة المملكة بكندا تغلق أبوابها غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين هناك، حيث أعلنت أنها ستغلق أبوابها غداً بسبب الإجازة الرسمية هناك. إجازة رسمية وأوضحت السفارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن السفارة سوف تغلق أبوابها غداً الاثنين ، حيث يتزامن ذلك مع إجازة رسمية في دولة كندا. وأشارت السفارة إلى أنها ستستأنف عملها يوم الثلاثاء المقبل، كما دعت إلى التواصل معها من خلال أرقام الطوارئ والبريد الإلكتروني الموجود على موقع السفارة وذلك على مدار الساعة.