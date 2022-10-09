شكرا لقرائتكم الحارثي يحضر توقيع كتاب والده سيرة ومسيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد معرض الرياض الدولي للكتاب مساء أمس توقيع كتاب الدكتور فهد بن جابر الحارثي سيرة ومسيرة، وسط حضور كثيف من رواد المعرض ومحبي الحارثي. وأعلن محمد بن فهد الحارثي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون مساء أمس، حضور حفل توقيع كتاب والده الذي أعده الأستاذ سعد بن سعيد الحارثي ويضم مشاركات لنحو 300 شخصية تروي تجاربها وقصصها الإنسانية مع والده رحمه الله، في مسيرته الحياتية والعملية.

قصة كتاب سيرة ومسيرة

ويسلط الكتاب الضوء على مسيرة الدكتور فهد بن جابر الحارثي فهي ليست مسيرة تجربة نجاح فقط؛ بل هي كفاح وإصرار على تحقيق الطموحات والالتزام بالقيم. وقد كانت شخصيته جاذبة لكل من حوله، كان صالونه الشهير كل يوم أربعاء “الربوعية” يجمع النخب الثقافية والمسؤولين والبسطاء.

يروي الكتاب قصة طفل ترك منزله في عمر مبكر من أجل العلم، وتحمل المسؤوليات وهو في سن مبكرة، وأصبح يترأس المجالس ويحل الأمور والإشكالات التي تحدث في القبيلة نيابة عن والده وهو في عمر المراهقة التي لم يعشها؛ بل كان يعيش دور القيادة والمسؤولية وهو صبي صغير حتى حقق حلمه بالحصول على الدكتوراه، وأصبح يدعم كل من له طموح بإكمال دراسته، بتسهيلها له وتشجيعه لأنه كان يؤمن أن التغيير والتطوير يأتي من التعليم.