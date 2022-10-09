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مواجهات نارية تنتظر الكبار.. جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين

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محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم انطلاق ركلة البداية لمنافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، المقرر أن تنطلق مساء الاثنين القادم بمواجهة بمواجهة تجمع بين الرائد والطائي.

ونرصد لكم عبر موقعنا " سبورت" جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، وذلك يأتي فيما يلي..

جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

الإثنين

الرائد × الطائي

- الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.  
- السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة. 
- السابعة والربع بتوقيت أبو ظبي.

الوحدة × الباطن

- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.  
- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.  

الهلال × الشباب

- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.  
- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.  

الثلاثاء

التعاون × أبها

- الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.  
- السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة. 
- السابعة والربع بتوقيت أبو ظبي.


ضمك × الاتحاد

- الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.  
- السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة. 
- السابعة والربع بتوقيت أبو ظبي.

الفتح × الخليج

- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.  
- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.  

النصر × العدالة

- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.  
- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.  

الفيحاء والاتفاق

- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.  
- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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