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شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية تنتظر الكبار.. جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم انطلاق ركلة البداية لمنافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، المقرر أن تنطلق مساء الاثنين القادم بمواجهة بمواجهة تجمع بين الرائد والطائي.
ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، وذلك يأتي فيما يلي..
جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023
الإثنين
الرائد × الطائي
- الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.
- السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.
- السابعة والربع بتوقيت أبو ظبي.
الوحدة × الباطن
- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
الهلال × الشباب
- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
الثلاثاء
التعاون × أبها
- الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.
- السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.
- السابعة والربع بتوقيت أبو ظبي.
ضمك × الاتحاد
- الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.
- السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.
- السابعة والربع بتوقيت أبو ظبي.
الفتح × الخليج
- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
النصر × العدالة
- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
الفيحاء والاتفاق
- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.