شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية تنتظر الكبار.. جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم انطلاق ركلة البداية لمنافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، المقرر أن تنطلق مساء الاثنين القادم بمواجهة بمواجهة تجمع بين الرائد والطائي.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، وذلك يأتي فيما يلي..

جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

الإثنين

الرائد × الطائي

- الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

- السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

- السابعة والربع بتوقيت أبو ظبي.

الوحدة × الباطن

- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الهلال × الشباب

- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الثلاثاء

التعاون × أبها

- الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

- السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

- السابعة والربع بتوقيت أبو ظبي.



ضمك × الاتحاد

- الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

- السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

- السابعة والربع بتوقيت أبو ظبي.

الفتح × الخليج

- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

النصر × العدالة

- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الفيحاء والاتفاق

- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.