شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاح الجولة السابعة.. جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم انطلاق ركلة البداية لمنافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين المقرر أن تنطلق قريبًا بمواجهة تجمع بين الرائد والطائي.

موعد افتتاح منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تفتتح منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين مساء الإثنين القادم الموافق 10 اكتوبر، بمواجهة تجمع بين الرائد والطائي.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت "في السطور التالية جدول ترتب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين قبل افتتاح منافسات الجولة السابعة مساء الإثنين القادم، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

المركز الأول - الشباب، 18 نقطة.

المركز الثاني- الاتحاد، 14 نقطة.

المركز الثالث - التعاون، 14 نقطة.

المركز الرابع- النصر، 13 نقطة.

المركز الخامس - الهلال، 13 نقطة.

المركز السادس- الطائي، 12 نقطة.

المركز السابع - ضمك، 11 نقطة.

المركز الثامن - الرائد، 9 نقاط.

المركز التاسع - الفتح، 6 نقاط.

المركز العاشر - الاتفاق، 6 نقاط.

المركز الحادي عشر - العدالة، 4 نقاط.

المركز الثاني عشر - الوحدة، 4 نقاط.

المركز الثالث عشر - الخليج، 4 نقاط.

المركز الرابع عشر - أبها، 4 نقاط.

المركز الخامس عشر - الفيحاء، 2 نقطة.

المركز السادس عشر - الباطن، نقطة واحدة.