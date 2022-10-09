شكرا لقرائتكم أمسية شعرية لـ عبدالرحمن بن مساعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - افتتحت الفنانة أميمة طالب، مساء أمس السبت، أمسية سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد على مسرح أبو بكر سالم في الرياض. ختام معرض الكتاب: وقدمت الفنانة أميمة طالب في مستهل الحفل أغنية “في الظل” كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وذلك ضمن ختام فعليات معرض الرياض الدولي للكتاب. يذكر أن الأمسية الشعرية للأمير عبدالرحمن بن مساعد ضمت الفنانين عايض وفؤاد عبدالواحد وأميمة طالب وأنغام، وذلك في ختام فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب.