اخبار السعوديه

خلك قريب .. بعدك يفتح الأبواب المظلمة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خلك قريب .. بعدك يفتح الأبواب المظلمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية

الرياض - محمد الوسيري - دشنت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حملة “خلك قريب”، تأكيدًا على أهمية الترابط الأسري لحماية الأبناء من خطر الإدمان. وقالت اللجنة، عبر حسابها في “تويتر”: “بعدك يفتح الأبواب المظلمة.. خلك قريب فالتفاعل الأسري والاحتواء يحميهم من خطر تعاطي المخدرات”. وشاركت وزارة التعليم في الحملة حيث قالت في تغريدة عبر “تويتر”: “الترابط الأسري والاحتواء.. حمايةٌ من خطر تعاطي المخدرات.. #خلك_قريب “.

خطوة فارقة:

وتفاعلت وزارة مع الحملة بقولها: “تفاعل الوالدين مع حياة الأبناء هي الخطوة الفارقة، تابع أنشطتهم وصداقاتهم #خلك_قريب “.

حضورك يحميهم:

وقالت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مع الحملة بقولها: “حضورك يحميهم… #خلك_قريب وجنبهم مخاطر تعاطي المخدرات وإدمانها”. كما علقت وزارة الصحة عبر الوسم بقولها: “الانتباه لعلامات تعاطي المخدرات، وملامح التعاطي خطوة فارقة لإنقاذ شبابنا بإذن الله.. قربك من أحبابك وقاية”.

 عزز روابط الأسرية:

أيضا شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحملة بتغريدة قالت فيها: ” #خلك_قريب ، لتحافظ عليهم، وعزز روابطك الأسرية، واخلق لهم بيئة اجتماعية آمنة؛ ووفر لهم الحماية المعنوية نفسيًّا واجتماعيًّا وفكريًّا”.

خلك قريب .. بعدك يفتح الأبواب المظلمة - متابعات الخليج 365

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا