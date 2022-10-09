شكرا لقرائتكم مبيعات مزاد الصقور تتجاوز النصف مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الليلة الرابعة لمزاد الصقور:

الرياض - محمد الوسيري - تجاوزَت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي حاجزَ نصف مليون ريال بعد بيع فرخ شاهين بمبلغ 88 ألف ريال؛ ليصل إجمالي المبيعات خلال الليالي الأربع السابقة 521 ألف ريال مقابل أربعة صقور.وأُقيمت-اليوم- الليلة الرابعة لمزاد نادي الصقور السعودي بنسخته الثالثة، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض). وشهدت الليلة بيع فرخ شاهين طرح الدبدبة للطاروحين مؤيد الحمود وأحمد الحمود، بمبلغ 88 ألف ريال.

الحجل الإلكتروني للصقور:

ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديدَ من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبلُ فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقرِّ المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع، وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.