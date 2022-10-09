شكرا لقرائتكم أساليب جديدة للنصب والاحتيال بالتجارة الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، من أساليب جديدة للنصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية. وأوضح أن العديد من المواقع المشبوهة تنتحل صفة وحسابات المواقع والمنشآت الرسمية ونفس العلامات التجارية. أهمية السجل التجاري: وقال الحسين، عبر حسابه الرسمي في “توتير: إن كل متجر ملزم بوضع رقم سجله التجاري في واجهة الموقع الإلكتروني. وأضافت أن المستهلك من خلال السجل التجاري يستطيع التأكد من نظامية المنشأة من خلال موقع وزارة التجارة.