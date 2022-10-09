شكرا لقرائتكم انطلاق جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز بدورتها العاشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحت رعاية سمو الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، عضو مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي رئيس اللجنة التنفيذية، احتفلت الجائزة اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 بإطلاق الدورة العاشرة تحت عنوان: ( الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي )، وكما شهد الاحتفال تكريم الفائزين بالجوائز الاجتماعية لعام 2022 “المواطنة المسؤولة، تنسيق، أم الجود” بحضور الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء للجائزة، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل عضو مجلس الأمناء، والأميرة نورة بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الأمناء، والأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمهتمين بالعمل الاجتماعي، وذلك بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية.

تكريم الفائزين:

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء للجائزة أوضحت فيها أن برامج ومبادرات الجائزة ظلت تواكب التغيرات الاجتماعية، معتبرة تكريم الفائزين هو نهج حضاري يرتقي إلى مستوى الطموحات وإستراتيجية خطط الجائزة، مؤكدة بأن العمل الاجتماعي والإنساني يعد سلوكًا حضاريًّا ترتقي به المجتمعات ورمزًا للتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع، واعتبرت سموها عنوان الدورة العاشرة ينسجم تمامًا مع توجهات الدولة والتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في هذه المرحلة. بعدها قام الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير بتدشين انطلاق الجائزة، ثم شاهد الجميع العرض المرئي الخاص بانطلاقة الدورة العاشرة، وفيلم الجوائز الاجتماعية.

عقبها ألقى الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث كلمة قال فيها: إن الجائزة هدفها التميز في مجالها ولن ترضى بأنصاف الإنجازات، وطموحها لا تحده حدود، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأميرة صيتة كانت في البداية تقتصر على الجائزة الكبرى فقط واليوم في دورتها العاشرة تنظم أربع جوائز اجتماعية مرموقة بجانب منصات إلكترونية، ومراكز اجتماعية مهنية متخصصة وملتقيات نوعية وجميعها تصب في خدمة الوطن والجائزة الآن أكثر فخرًا بإنجازاتها على كل المستويات.

وهنأ الدكتور المغلوث الفائزين بالجوائز الاجتماعية، معلنًا في الوقت ذاته عن انطلاق الدورة العاشرة للجائزة، مؤكدًا على تنوع برامجها وشموليتها وتغطية مبادراتها لكل شرائح المجتمع ومناطق المملكة، موجهًا شكره لأعضاء مجلس الأمناء وكل منسوبي الجائزة على مجهوداتهم طيلة دوراتها السابقة. وفي الختام كرّم الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير بمعيّة الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل والدكتور فهد المغلوث الفائزين في جائزة (المواطنة المسؤولة، تنسيق، أم الجود) والتقطت الصور الجماعية.