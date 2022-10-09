شكرا لقرائتكم عقوبات مخالفة تراخيص الصيد وأماكنه وأوقاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

تفاصيل العقوبات:

الرياض - محمد الوسيري - حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من خطورة القيام بممارسة أعمال الصيد بدون ترخيص أو في الأماكن والأوقات التي يحظر الصيد فيها.وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها في “تويتر”، أن العقوبة تصل لغرامة 10 آلاف ريال في حال الصيد دون ترخيص أو عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري. وتكون الغرامة 5 آلاف ريال في حال الصيد في أماكن محظور الصيد البر منها، أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية.