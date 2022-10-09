-
1/2
-
2/2
شكرا لقرائتكم السفارة في أستراليا تحذر المواطنين بسبب الفيضانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - حذرت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية
لدى أستراليا، مساء اليوم السبت، المواطنين من احتمالية حدوث فيضانات.
ارتفاع منسوب الأمطار:
وقالت الملحقية الثقافية في أستراليا عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “نظرًا لارتفاع منسوب مياه الأمطار في ولاية نيوساوث ويلز واحتمالية حدوث فيضانات، نأمل من الجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع المياه”. وأهابت الملحقية الثقافية في أستراليا اتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية والاتصال عبر القنوات المعتمدة عند الضرورة.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية