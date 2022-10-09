“الأمن العام” يكشف عن 7 مواقع تُستخدم فيها كاميرات المراقبة رسميًّا

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في إطار جهوده التوعوية الكبيرة وحرصه على الثقافة الأمنية، كشف “الأمن العام” عن 7 مواقع تُستخدم فيها كاميرات المراقبة الأمنية.

وأوضح “الأمن العام”، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن كاميرات المراقبة الأمنية تُستخدم في كل من المواقع الآتية: “الوزارات والهيئات الحكومية”، و”المجمعات التجارية والتسوق”، و”المباني السكنية”، و”المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة”، و”الطرق السريعة بين المدن والرئيسية داخل المدن”، و”المساجد والجوامع”، و”وسائل النقل العام”.

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Source almnatiq

