“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة على ينبع والرايس

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المناطق_ المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياح نشطة , تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الامواج وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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Source almnatiq

