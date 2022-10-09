كوريا الجنوبية تُسجل أكثر من 17 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

︎ . المناطق_متابعات أعلنت كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 17,654 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 24,970,789 . وأبلغت البلاد أيضا عن تسجيل 29 وفاة إضافية بكورونا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 28,675 حالة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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