“المياه الوطنية” توضح سبب رفض طلب البعض إرسال صهاريج لهم

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ردت شركة المياه الوطنية، على استفسارات بشأن سبب رفض طلبات البعض بشأن إرسال صهاريج مياه لهم في بعض الأحياء.
وأوضحت الشركة، أن الرفض يكون بسبب تواجد العميل في الحي الذي يقع ضمن مبادرة “حي بلا صهاريج”، مشيرةً إلى أنه يمكن للعميل في تلك الحالة طلب توصيلة للمياه.
وأشارت إلى أن إغلاق العداد في بعض المنازل يكون في بعض الحالات؛ بسبب طلب تحديث البيانات وطلب تحميل بعض المستندات، داعيةً العملاء في تلك الحالة إلى الدخول من خلال القنوات الرقمية وتحديث البيانات.
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Source akhbaar24
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