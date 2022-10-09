بعضهم بحالة خطرة.. تسمم جماعي لـ57 طالباً داخل مدرسة في المكسيك (فيديو)

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تعرض 57 طالباً وطالبة في المكسيك للتسمم داخل مدرسة ثانوية بولاية تشياباس جنوبي المكسيك، دون وضوح أسباب ذلك.

وتعد تلك الواقعة هي حالة التسمم الثالثة في مدارس الولاية على مدار الأسبوعين الماضيين، وهو ما تسبب في تخوف أولياء الأمور والأهالي.

ووصل 57 طالباً وطالبة في مدرسة بمنطقة بوتشيل الريفية إلى مستشفى محلي بسبب معاناتهم من أعراض التسمم، حيث تعد حالة بعض الطلاب حرجة وجرى نقلهم إلى مستشفى في عاصمة الولاية.

ويتوقع بعض آباء هؤلاء الطلاب أن أبناءهم تناولوا طعاماً أو ماء ملوثاً وهو ما تسبب في إصابتهم الجماعية بحالة التسمم.

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Source akhbaar24

