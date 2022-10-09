شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يخص مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى مباراة النصر القادمة، المقرر أن تقام في غضون الأيام القليلة المقبلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين2022/2023.

كل ما يخص مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين2022/2023

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي فيما يلي..

موعد مباراة النصر والعدالة والقنوات الناقلة

يقع العدالة ضيفًا في مرسول بارك على النصر مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

من المقرر أن تذاع أحداث اللقاء الجامع بين الطرفين عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء بشكل حصري.

تعرف على تشكيل النصر المتوقع لمباراة العدالة الثلاثاء في الدوري السعودي للمحترفين

من المتوقع أن يدخل رودي جارسيا إلى مجريات اللقاء بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

وفي خط الدفاع: سلطان الغنام، ألفارو جونزاليس، عبد الإله العمري، جيسلان كونان.

الوسط: لويس جوستافو، سامي النجعي، عبدالله الخيبري.

وفي الهجوم: اندرسون تاليسكا، فينسينت أبوبكر، عبد الرحمن غريب.

موقف النصر في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

يقع النصر في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة، بينما يرتكز العدالة في المركز 11 حاملًا في رصيده 4 من النقاط.