شكرا لقرائتكم خبر عن دوري روشن.. موعد مباراة الشباب والهلال والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى قمة كروية سعودية من العيار الثقيل تجمع بين الشباب والهلال في غضون الأيام القليلة المقبلة ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

كل ما يخص مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب الذي يجمع بين الهلال والشباب، وذلك يأتي في السطور التالية..

تعرف على موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة مساء يوم الإثنين القادم الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري، على أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

تذاع جميع مجريات اللقاء الجامع بين الطرفين عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين

من المتوقع أن تدخل كتيبة دياز بالتشكيل التالي أمام الأخير بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

وفي خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، علي آل بليهي، حمد اليامي.

الوسط: مصعب الجوير، ناصر الدوسري، أندري كاريلو.

وفي الهجوم: ميتشائل ديلجاو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

تعرف على موقف الهلال والشباب في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

يقع الهلال في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما يرتكز الشباب على قمة ترتيب جدول المسابقة حاملًا في رصيده 18 نقطة "بالعلامة الكاملة"