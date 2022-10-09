اختراق التلفزيون الإيراني وعرض صور الفتيات اللاتي قُتـلن في الاحتجاجات (فيديو)

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تعرّض التلفزيون الحكومي الإيراني للاختراق خلال عرض إخباري مباشر، مساء أمس (السبت)، حيث ظهرت رسالة مناهضة للحكومة على الشاشة، تحتوي على صورة للمرشد العام علي خامنئي والفتيات اللاتي لقين مصرعهن خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة قطع البث الإخباري المباشر، وظهور صورة تحمل شعار جماعة “عدلات علي” للقرصنة، وبها صورة خامنئي مصوباً عليه النار وبجواره مقولة “دماء شبابنا على يديك”.

كما تضمّنت الصورة صوراً لـ 3 فتيات لقين مصرعهن خلال الاحتجاجات، ومعهن صورة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، والتي لقيت حتفها أثناء استجوابها داخل مخفر تابع لما يسمى بـ “شرطة الأخلاق”.

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Source akhbaar24

