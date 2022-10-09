توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على ثلاث مناطق

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المناطق_متابعات
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله تعالى.
وتتمثل الحالة الجوية، في هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وغبار يتسبب في تدني الرؤية الأفقية، لاسيما على الطرق السريعة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشمل الحالة الجوية كل من منطقة المدينة المنورة وتبوك ومكة المكرمة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، بمشيئة الله.
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Source almnatiq
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