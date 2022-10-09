مستجدات الغزو الروسي.. انفجار شاحنة بجسر روسي في القرم وموسكو تعيّن قائداً جديداً لقواتها في أوكرانيا

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شهد جسر إمداد روسي في شبه جزيرة القرم، أمس (السبت)، انفجار شاحنة حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما عيّنت موسكو قائداً عاماً جديداً لقواتها المقاتلة في الأراضي الأوكرانية.

انفجار شاحنة يلحق أضراراً جسيمة بجسر حيوي في القرم

ألحق انفجار شاحنة قوي أضراراً جسيمة بجسر يعبر فوق مضيق كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، والذي يضم طريقاً برياً ومساراً للقطارات، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص كانوا بسيارة بالقرب من الشاحنة.

ولم تُحمّل روسيا حتى الآن أي جهة المسؤولية عن الانفجار، إلا أن وزارة النقل استأنفت حركة مرور السيارات بشكل محدود بعد نحو 10 ساعات من الانفجار، كما سمحت باستئناف حركة السكك الحديدية بعد ذلك بوقت قصير.

أوكرانيا تُحمّل روسيا مسؤولية الانفجار وبوتين يأمر بتشديد الأمن على الجسر

أشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن انفجار الشاحنة في جسر القرم، هو نتيجة نضال داخلي في أوساط الحكم في موسكو، لافتة إلى “ضلوع روسي” في الحادث.

ومن جانبه، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وتشديد الإجراءات الأمنية للجسر بجانب مرافق البنية التحتية التي تزود شبه الجزيرة بالكهرباء والغاز الطبيعي.

محطة زابوريجيا تتحول لمولدات الديزل بعد قصف قطع خط كهرباء

تسبب قصف في انقطاع التيار الكهربائي الذي يغذي محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية، مما أجبرها على التحول إلى مولدات تعمل بالوقود في حالات الطوارئ.

وعلى الرغم من إغلاق المفاعلات الستة في زابوريجيا، إلا أن الوقود النووي فيها لا يزال بحاجة إلى التبريد لمنع الانصهار النووي، ويتطلب ذلك مصدراً ثابتاً للطاقة الكهربية.

روسيا تعين قائداً جديداً للقوات المقاتلة في أوكرانيا

عيّنت وزارة الدفاع الروسية، الجنرال سيرجي سوروفيكين قائداً عاماً جديداً للقوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا، في ثالث تعيين لقائد عسكري كبير خلال أسبوع.

ويأتي هذا التغيير في أعقاب ما تردد، الأسبوع الماضي، عن عزل قائدي منطقتين عسكريتين روسيتين، مع مواجهة قواتها سلسلة من الانتكاسات الكبيرة في شمال شرق وجنوب أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.



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Source akhbaar24

