إطلاق نـار على قوات الاحتلال قرب القدس.. وإسرائيل ترد بقـتل فلسطينيين بالضفة

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أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس (السبت)، إصابـة 4 أشخاص؛ جراء هجوم مُسلـح نفذه أحد الفلسطينيين في إحدى النقاط الأمنية قرب القدس.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أن اثنين من ضباط شرطة الحدود أصيـبا بجـروح طفيفة جراء تلك الواقعة، مشيرةً إلى أنها تبحث عن الفلسطيني المُشتبه به في هذا الهجـوم.

ونفذت قوات الاحتلال عملية جديدة في الضفة الغربية المحتلة؛ حيث هدفت من وراء تلك العملية إلى اعتقال مطلوبين ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي.

وحاول عشرات الفلسطينيين التصدي لعمليات الاقتحام الإسرائيلية، لتبادر قوات الاحتـلال بإطلاق النـار عليهم ما تسبب في استشـهاد فلسطينيين يبلغان من العمر 16 و18 عامًا إلى جانب إصـابة 11 شخصًا.



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Source akhbaar24

