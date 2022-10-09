سفارة المملكة بكندا تغلق أبوابها غداً وتستأنف عملها الثلاثاء

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أعلنت سفارة المملكة لدى كندا، غلق أبوابها غداً (الإثنين) لأنه سيكون إجازة رسمية في دولة كندا. وأوضحت السفارة، أنها ستستأنف عملها يوم (الثلاثاء) المقبل، داعيةً إلى التواصل معها من خلال أرقام الطوارئ والبريد الإلكتروني الموجود على موقع السفارة وذلك على مدار الساعة.

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