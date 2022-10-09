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أطلق المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً من تكوّن الضباب على أجزاء من بعض مناطق المملكة صباح اليوم (الأحد).
وأوضح المركز أن المنطقة الشرقية ستشهد تكوّناً للضباب يستمر حتى الساعة الـ 9 صباحاً، وذلك في: “الأحساء، وبقيق، والجبيل، والخبر، والدمام، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة، والبطحاء، والعبيلة، والعديد، وحرض، وخريص، وسلوى”.
وأضاف أن منطقة مكة المكرمة ستشهد تكوناً للضباب يستمر حتى الساعة الـ 8 صباحاً، وذلك في: “الشعيبية، وتول، وجدة، ورابغ، والقنفذة، والليث، والمظيلف”، الأمر نفسه في منطقة المدينة المنورة، في “الرايس، وينبع، وينبع النخل”.
ولفت إلى أن البرك في منطقة عسير ستشهد تكوناً للضباب يستمر حتى الساعة الـ 8 صباحاً، فيما ستشهد منطقة تبوك تكوّناً للضباب يستمر حتى الساعة الـ 9 صباحاً، وذلك في: “البدع، والوج، وأملج، وحالة عمار، وحقل، وضياء، ونيوم شرما”، ومعها طريف في منطقة الحدود الشمالية، وكذلك القريات وطبرجل بمنطقة الجوف.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر يستمر حتى صباح اليوم.. “الأرصاد” تحذر من ضباب كثيف يغطي أجزاء من 7 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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