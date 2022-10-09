شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة عارمة.. الاتحاد يجدد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي قرر تجديد عقد نجم الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز صفوفه ومواصلة الصراع على الدوري.

الاتحاد يستقر على تجديد عقد نجمه

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية فإن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي استقر على تجديد عقد نجم الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان استمراره مع النصر السعودي مدة أطول.

من هو نجم الاتحاد المقرر تجديد عقده؟

وأكدت التقارير الصحفية أن الاتحاد قرر تجديد عقد اللاعب عمر هوساوي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد اقتناع نونو سانتو المدير الفني للفريق بخدماته.

تفاصيل تجديد عقد عمر هوساوي مع الاتحاد

وكان من المقرر أن ينتهي عقد عمر هوساوي مع الاتحاد خلال شهر أكتوبر الجاري لكن الاتحاد جدد عقده ليضمن استمراره للموسم الثالث على التوالي معه.

ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل العميد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023 برصيد 14 نقطة ويأتي ذلك عقب مرور ست جولات من عمر البطولة.