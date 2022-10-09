شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ياسر الشهراني من ديربي الهلال والشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي في الساعات الأولى من اليوم الأحد الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري، عن موقف ياسر الشهراني من ديربي الشباب والهلال المرتقب في الدوري السعودي للمحترفين.

الشهراني يغيب عن ديربي الهلال والشباب

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة الرياضية السعودية،فإن فرص مشاركة ياسر الشهراني، ظهير أيسر فريق الهلال الأول لكرة القدم، في ديربي الغد أمام الشباب، ضئيلة للغاية.

وجاء ذلك بعدما فضل الجهاز الطبي للزعيم، التريث في إعادة الشهراني إلى التدريبات الجماعية، لحين اكتمال تعافيه النهائي من الإصابة التي تعرض لها الدولي السعودي سابقًا.

كل ما يخص مباراة الهلال والشباب القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يترقب العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم انطلاق ركلة البداية للقاء الناري المرتقب للهلال أمام السبايا نساء الغد الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

تعرف على توقيت مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي في نسخته الجارية 2022/2023.