شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر يثير مخاوف جارسيا.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي في الساعات في الأولى من اليوم الأحد الموافق 9من شهر أغسطس الجاري، عن وجود قلق عارم في النصر، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق في المباراة التي بين العالمي وأبها ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

ووففًا للمعلومات الواردة من صحيفة الرياضية، فإن الفرنسي رودي جارسيا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، فرص على اللاعبين الذين شاركوا في القائمة الأساسية في لقاء أبها، الجمعة الماضي، تدريبات استرجاعية في صالة الحديد ومسبح النادي.

لويس جوستافو يشارك في تدريبات النصر

وشهدت المباراة في التدريبات مفاجأة من العيار الثقيل بمشاركة البرازيلي لويس جوستافو، لاعب الوسط، والذي أثار الذعر في نفوس المدرب الفرنسي، قبل أن يشير الجهاز الطبي أن الإصابة التي تعرَّض لها قبل نهاية مباراة أبها هي كدمة بسيطة أعلى الساق.

كل ما يخص مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

من المقرر أن يقع العدالة ضيفًا على النصر مساء الثلاثاء القادم الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة في نسختها الجارية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يقع النصر في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حاملًا في رصيده 13 نقطة فقط لا غير.