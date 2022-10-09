شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف موقف سلمان الفرج من مباراة الهلال والشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي في الساعات الأولى من اليوم الأحد الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري عن موقف سلمان الفرج من مباراة الهلال المرتقبة أمام الشباب في منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

موقف سلمان الفرج من مباراة الهلال والشباب

ووفقًا لما كشفت لـ “الرياضية” فإن قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، سيخضع لاختبارات طبية وبدنية، بداية من اليوم قبل انطلاق التدريب الختامي، استعدادًا لموقعة الشباب المرتقبة، ومن المقرر أن تحدد الاختبارات قدرة الفرج على خوض الديربي من عدمه.

تفاصيل إصابة الفرج مع الهلال

وفي ذات السياق.. لم يشارك اللاعب الدولي في تدريبات فريقه، أمس، حيث يعاني من إصابة في عضلة الساق، والتي أبعدته عن مواجهتَي التعاون والاتفاق.

تعرف على موعد مباراة الهلال والشباب القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الشباب ضيفًا على كتيبة دياز مساء الغد الإثنين الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث جميع مجريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية.

موقف الهلال والشباب في جدول ترتيب دوري روشن السعودي

يقع الهلال في المركز الخامس من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، بينما يتربع الشباب على قمة ترتيب المسابقة حاملًا في رصيده 18 من النقاط.