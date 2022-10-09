شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل هوساوي عن الاتحاد في يناير القادم؟.. النادي يرد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية السعودية هلال الأيام القليلة الماضية، والتي تفيد اقتراب رحيل عمر هوساوي عن صفوف العميد خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد انتهاء مشواره الكروي في صفوف النادي السعودي بشكل رسمي.

الاتحاد يجدد عقد عمر هوساوي

وأشارت صحيفة "الرياضية"، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قررت تمديد عقد عمر هوساوي، مدافع الفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري، وجاء ذلك بناء على رغبة نونو سانتو المدير الفني الحالي لنادي اتحاد جدة، على أن يتم الإعلان الرسمي قريبًا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد هوساوي مع الاتحاد بنهاية شهر أكتوبر الجاري، ليستمر الدولي السعودي للموسم الثالث على التوالي بعد مناوشات عديدة.

الاتحاد ضيفًا على ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن 2022/2023

وفي سياق آخر من المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا على ضمك مساء الثلاثاء القادم الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

توقيت مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

وتبدأ إنطلاقة المباراة التي تجمع بين الطرفين في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على بث جميع مجريات دوري روشن خلال نسخته الجارية 2022/2023.

موقف الاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يرتكز الاتحاد في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، حاملًا في رصيده 14 من النقاط بعد 4 انتصارات وتعادلين.