شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب صادمة وراء غياب آل معمر عن النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن أسباب غياب مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الأخيرة الماضية.

السبب الرئيس وراء غياب آل معمر عن النصر

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب الإعلامي عبد العزيز العصيمي، فإن أسباب غياب مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر عن الفريق في الفترة الماضية جاءت بسبب تعرضه لوعكة صحية، والتي أجبرته على الغياب عن الفريق.

النصر يفوز على أبها بثلاثية

وفي سياق آخر تمكن النصر من حسم فوز مثير على أبها في منافسات الدوري السعودي للمحترفين بثلاثية نظيفة مقابل لا شيئ، وجاء ذلك تحديدًا في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يقع العدالة ضيفًا على النصر مساء الثلاثاء القادم الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث جميع مجريات الدوري السعودي في نسخته الجارية 2022/2023.

موقف النصر في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

الجدير ذكره يرتكز النصر في المركز الرابع من جدولة ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة.