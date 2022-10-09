“الصندوق العقاري”: الأحكام القضائية للمُتضررين ستنفذ بالإقراض المباشر حسب الميزانية المعتمدة

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أوضح صندوق التنمية العقارية، آلية تطبيق الأحكام القضائية الصادرة لصالح المُتضررين بسببه.
وبيّن الصندوق، أن التنفيذ سيكون عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الأولوية تكون حسب التقديم لديه.
ونوه إلى أنه مُستمر في تقديم الدعم السكني عن طريق دعم أرباح 500 ألف ريال لتمويل العقار، أو الدعم الفوري غير المُسترد الذي يصل إلى 100 ألف ريال من خلال برنامج باقات الدعم السكني.
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Source akhbaar24
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