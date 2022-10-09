قطعا مسافة 350 كيلومتراً.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

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أطلقت كوريا الشمالية، صاروخيـن باليستيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)، حيث تعد تلك الواقعة هي سابع عملية إطلاق من نوعها تجريها بيونج يانج في غضون أيام.

وأكد وزير الدولة الياباني للدفاع توشيرو، أن الصاروخين وصلا لارتفاع 100 كيلومتر، كما قطعا مسافة 350 كيلومتراً.

وأشار إلى أن الصاروخين وقعا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مبيناً أن السلطات ما زالت تعمل على تحديد نوع الصاروخين بما يشمل احتمالية أنهما صاروخان باليستيان أطلقا من غواصة أو اثنتين



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Source akhbaar24

