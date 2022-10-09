︎
.
المناطق_متابعات
أعلنت كوريا الشمالية، إطلاق صاروخين باليستيين جديدين، نحو بحر اليابان، وفقا لما أكدت قناة NHK التلفزيونية
وكان خفر السواحل الياباني، قد أعلن في وقت سابق، عن إطلاق صاروخ جديد من قبل كوريا الشمالية، ولكن لم يتم تحديد العدد الدقيق للصواريخ. وتم التأكيد على أن كلا الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان من بحر اليابان
بدوره دعا حفر السواحل السفن الموجودة في المنطقة في حالة اكتشاف حطام الصواريخ لعدم االاقتراب منها، والاتصال بالسلطات على الفور، فيما بدأ مقر الأزمة عمله في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بإطلاق الصاروخ الكوري الشمالي الجديد، تحت إدارة مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
في سياق متصل، أعطى رئيس الحكومة اليابانية تعليماته، بإطلاع السكان المحليين على بجميع التفاصيل المتعلقة بإطلاق الصواروخ من قبل بيونغ يانغ.
يذكر أن كوريا الشمالية أجرت منذ بداية العام، 27 عملية إطلاق صواريخ، من بينها اختبارات لصواريخ باليستية عابرة للقارات.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه بحر اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.