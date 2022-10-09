أبرزها “العنقز” و”الحصبة”.. هذه الأمراض قد تصيب الأطفال حال إهمال التطعيمات

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، الأمراض التي قد يصاب بها الأطفال في حال إهمال أو تأجيل التطعيمات.

وأوضحت المدينة، أن هناك 10 أمراض تقي منها التطعيمات؛ وهي أمراض: “العنقز أو الجديري المائي، والحصبة الألمانية، والدفتيريا”.

وتضمّنت الأمراض أيضاً: “النكاف، والحصبة، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد B، والكزاز، وفيروس الروتا، والحمى الشوكية”.





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Source akhbaar24

