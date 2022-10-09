هل تطبيق قرار الزامية تركيب كاميرات المراقبة يقلل نسبة الجريمة؟.. محامِ يُجيب (فيديو)

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كشف محمد الغامدي، المحامي، أن نسبة الجريمة سوف تقل بشكل كبير، بمجرد تطبيق قرار الزامية تركيب كاميرات المراقبة بالأماكن التي حددها النظام.

وقال المحامي “محمد الغامدي”، في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية، وشاشة برنامج يا هلا: “عندما يعملون في وجود كاميرات أمنية، سوف يمتنعون عن بعض القضايا وبمجرد تطبيقها سوف تقل الجريمة”.

وأضاف: “تطبيق القرار يترتب عليه قلة الجريمة، وسوف يطبق على المملكة بشروط يحددها النظام، ونص أنها تطبق في المناطق العامة، الشوارع، المدارس، النقل العام، المدارس الخارجية والأحواش وغيرها”.

وأكمل: “النظام نص على أكثر من 23 مرفق، وهما المساجد والأندية، والمتسودعات والطرق السريعة والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والأغذائية، والمواقع الآثرية، وآي موقع أو مرفق ترى الوزارة إضافته، ويحتاج إلي كاميرات أمنية”.

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Source almnatiq

