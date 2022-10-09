هل يحق للمنشأة الصحية تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المريض؟.. “الزكاة والضريبة” تجيب

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أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار بشأن أحقية المستوصف والمستشفيات الخاصة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المريض.

وأوضحت الهيئة بأنه فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، فإن الدولة تقوم بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين “فقط” في كل الخدمات الصحية المقدمة.

وأضافت أنه يشترط أن تكون الجهة المقدمة للخدمة ضمن المنشآت الطبية المرخصة من وزارة الصحة، وذلك بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة.

ولفتت إلى أنه فيما يخص المقيمين، فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام، تشمل ضريبة القيمة المضافة.

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Source almnatiq

