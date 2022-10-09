︎
.
أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار بشأن أحقية المستوصف والمستشفيات الخاصة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المريض.
وأوضحت الهيئة بأنه فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، فإن الدولة تقوم بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين “فقط” في كل الخدمات الصحية المقدمة.
وأضافت أنه يشترط أن تكون الجهة المقدمة للخدمة ضمن المنشآت الطبية المرخصة من وزارة الصحة، وذلك بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة.
ولفتت إلى أنه فيما يخص المقيمين، فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام، تشمل ضريبة القيمة المضافة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر هل يحق للمنشأة الصحية تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المريض؟.. “الزكاة والضريبة” تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.