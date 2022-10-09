“البدير” يتفقد عددا من المشاريع السكنية في مكة المكرمة وجدة قبل تسليمها للمواطنين

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المناطق-واس

تفقّد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير اليوم عدداً من المشاريع السكنية في مكة المكرمة وجدة ضمن مشاريع برنامج “سكني” والمشاريع التابعة للإسكان التنموي، واطّلع معاليه على سير العمل ومستوى الإنجّاز في موقع مشروع جوهرة الرصيفة في مكة المكرمة، بالإضافة إلى ضاحية الميار ومشروع السدن، وضاحية خيالا في محافظة جدة.

ووقف البدير خلال جولته على آخر المستجدات ومستوى الإنجاز في المشاريع السكنية، وذلك استعداداً لتسليمها للمواطنين، مشدداً على المطورين العقاريين أهمية تجهيز الوحدات كافة، والتأكد من سلامتها قبل تسليمها للمستفيدين.

و أشار معاليه إلى أن الوزارة تحرص على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الشرائح، ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، لافتًا إلى أن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص تراعي تنوّع الرغبات والقدرات مع الحفاظ على الجودة والسعر المناسب، إضافة إلى المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة متكامل.

يذكر أن منطقة مكة المكرمة تحتضن 41 مشروعاً سكنياً ، بمساحة تتجاوز 18 مليون م2، بأجمالي 45,335 وحدة سكنية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، ويستمر برنامج “سكني” في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة، حيث تمكن “سكني” منذ بداية عام 2022 من خدمة أكثر من 117 ألف أسرة من مختلف الخيارات والحلول السكنية، ويستهدف

“سكني” خدمة 180 ألف أسرة خلال العام الجاري بالاستفادة من خياراته وحلوله، ويواصل البرنامج توفير مخططات الأراضي المجانية المخصصة للأسر السعودية، بالإضافة إلى المشاريع السكنية تحت الإنشاء والبالغ عددها 119 مشروعاً سكنيا، توفّر أكثر من 155 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات بين فلل وشقق وتاون وهاوس.

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Source almnatiq

