الإحصاء تشكو نقص الكوادر وضعف التجاوب - #عاجل

حددت الهيئة العامة للإحصاء 14 تحديا تواجه أعمالها، من أبرزها تأخر استلام بيانات السجلات الإدارية عن سوق العمل، من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعدم تفعيل «الوحدات الإحصائية» لدى الجهات الحكومية بشكل كاف.

وأفادت الهيئة في سياق تقرير حديث اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه، أنها تتواصل بشكل يومي مع الجهات للحصول على البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى العمل على تفعيل «الوحدات الإحصائية» لدى الجهات الحكومية وفق خطة واضحة ومحددة.

التحديات والإجراءات المقترحة للتغلب عليها

‏1- نقص الكوادر البشرية المؤهلة، وزيادة العبء الوظيفي على فرق العمل في الهيئة.

-الإجراء المتخذ:

التوسع في استقطاب كوادر إحصائية جديدة مؤهلة ومدربة على العمل.

2- تأخر استلام بيانات السجلات الإدارية عن سوق العمل، من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

- الإجراء المتخذ:

تم - بشكل شبه يومي - تواصلت الهيئة مع الجهات للحصول على البيانات المطلوبة.

3- عدم استخدام السجلات الإدارية للتصنيف السعودي الجديد الموحد للمهن في بياناتها.

- الإجراء المتخذ:

تتم مواءمة البيانات وربط المهن من التصنيف القديم إلى التصنيف الجديد.

4- عدم وجود ربط إلكتروني مع كثير من الجهات الشريكة للهيئة.

- الإجراء المتخذ:

تم إرسال خطابات للجهات ذات العلاقة لتحقيق الربط في أقرب وقت ممكن.

5- عدم وجود منهجية موحدة لبعض السياسات والإجراءات، ووجود تعارض واختلاف أحيانًا في بعض البنود بين الإدارات.

- الإجراء المتخذ:

تتم مراجعة ذلك بشكل دوري لإيجاد منهجية موحدة، والتخلص من التناقض والتعارض إن وُجد.

6- عدم تطبيق حوكمة دقيقة تمكن من المتابعة والتقييم والتصعيد، والتدخل في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

- الإجراء المتخذ:

تعمل الهيئة على تطبيق هذه الحوكمة بالحزم المطلوب.

7- ضعف الوعي بأهمية تطبيق الإستراتيجية الوطنية على مستوى القطاع الإحصائي.

- الإجراء المتخذ:

وضع خطة تشغيلية لتنفيذ الإستراتيجية في جميع الجهات ذات العلاقة.

8- عدم تفعيل «الوحدات الإحصائية» لدى الجهات الحكومية بشكل كاف.

- الإجراء المتخذ:

العمل على تفعيل «الوحدات الإحصائية» لدى الجهات الحكومية وفق خطة واضحة ومحددة.

9- كثرة الأسئلة في استمارات المسوح الاجتماعية الاقتصادية، مما يقلل جودة البيانات.

- الإجراء المتخذ:

يتم تطوير استمارات المسوح الاجتماعية الاقتصادية.

10- عدم توافر بيانات بعض المؤشرات لدى الجهات الخارجية ذات العلاقة، ببعض الإحصاءات «إحصاءات النوع الاجتماعي والتنوع».

- الإجراء المتخذ:

تم استبدال هذه المؤشرات بمؤشرات أخرى، على أن يتم العمل على توفير بياناتها مستقبلا مع الجهات المعنية.

11- لا تفي البيانات السجلية الخاصة بإحصاءات الحج والعمرة، بتوفير مؤشرات نشرتي الحج والعمرة.

- الإجراء المتخذ:

يتم التواصل مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من البيانات المطلوبة لتوفير هذه المؤشرات.

12- ضعف الاستجابة في «مسح المنشآت السياحية» رغم إجرائه مرتين خلال عام واحد عن طريق الهاتف الإحصائي.

- الإجراء المتخذ:

تجري زيادة التوعية بأهمية الاستجابة والمشاركة في هذا المسح.

13- ندرة التخصصات الإحصائية الدقيقة «مثل: البيانات الضخمة، الإحصاء بأنواعه».

- الإجراء المتخذ:

يجري العمل حاليا على حل هذه الإشكالية.

14- بناء شراكات إعلامية للقيام بنشر محتوى الهيئة، في عدد أكبر من الوسائل الإعلامية عبر جميع القنوات، وتعزيز الفعاليات والحملات، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة.

- الإجراء المتخذ:

يجري العمل على تحقيق ذلك.

الطموحات والتوقعات 2022

1- اعتماد بنود جديدة بالميزانية لتغطية الأنشطة والفعاليات الداخلية المطلوبة.

2- استقطاب الكوادر البشرية اللازمة لتطوير العمل الإحصائي في الهيئة.

3- تطوير وزيادة أعمال الهيئة ومنتجاتهـا الإحصائيـة، فـي جميـع المجالات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والبيئيـة والثقافيـة.

4- إيجاد آلية سريعة لدعم وتفعيل مكتب إدارة الإستراتيجية وتميز الأعمال بالهيئة.

5- وضع خطة لمكتسبات سريعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتفعيل الوحدات الإحصائية لـ5 جهات حكومية

6- عقد دورات تدريبية للموظفين تفي باحتياجات تطوير العمـل الإحصائي في الهيئة.

7- الاستفادة من بيانات تعـداد السعودية 2022، لتحديـث مـلـف الإسقاطات والتقديرات السكانية

8- بناء إسقاطات سكانية ذات جودة عالية، من خلال منهجية تحاكي واقع المجتمع حاليا

9- العمـل علـى إنجاز تقرير ربعـي حـول إحصاءات سوق العمل السعودي «مشروع التوطين».

10- العمـل عـلـى إنجاز تقرير ربـعـي لتحليـل معـمـق لـسـوق العمـل على مستوى المناطق الإدارية.

11- إنتاج الإحصاءات المحدثة بالاعتماد على مصادر متعددة

‏ 12- قيام الهيئة العامة للإحصاء بإنتاج مؤشرات إضافية جديدة، ذات صلة بفهـم تـطـور سـوق الـعمـل

13- الاستفادة بشكل أفضل من البيانات الإدارية، بطرق مختلفة في التقدير وأخذ العينات.

14- إنتاج العديد من الأدلة والتصانيف الإحصائية الوطنية، المعتمدة على الأدلة والتصانيف الدولية.

15- توقيع اتفاقيات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وتفعيلها سريعا

16- التواصل الفعال مع المستفيدين والشركاء، من مؤسسات حكومية وجهات ومنظمات رسمية

17- اكتمال عملية التحول، وأن تكون بيئة العمل في الهيئة بيئة ديناميكية جاذبة ومحفزة.

18- تجهيز مطبعة داخلية تتوافر فيها أجهزة الطباعة اللازمة لمتطلبات العمل