شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة.. الحقيقة الكاملة وراء اقتراب بيرسي تاو من الراقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي أهلي جدة السعودي على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك يأتي فيما يلي..

بيرسي تاو يقترب من الأهلي.. تعرف على الحقيقة كاملة

فجرت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعة القليلة الماضية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى رغبة بيرسي تاو في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي المصري، ليعود للمشاركة مرة أخرى تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للراقي.

وأوضح الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موقفه النهائي من الانضمام لصفوف نادي أهلي جدة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مشيرًا لمسؤولي النادي الأهلي أنه يرفض كافة العروض التي تلقاها مؤخرًا للخروج من صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة مشيرًا، كما أنه غير مٌرحب بفكرة اللعب لأهلي جدة بالدرجة الثانية السعودي تحت قيادة مواطنه بيتسو موسيماني.

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة نجران في الدوري السعودي بالدرجة الأولى

يواصل نادي أهلي جدة السعودي استعداداته لمواجهة نجران المرتقبة في منافسات دوري يلو السعودي للمحترفين، والتي من المقرر أن تقام ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري يلو 2022/2023.

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونجران والقنوات الناقلة

يقع نجران ضيفًا على الأهلي مساء الثلاثاء القادم الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.