مسك.. 10 سنوات من التمكين وصناعة الأثر

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وشكلت «مسك» خارطة التغيير الإيجابي ونواة الغد المشرق الذي سيصنعه شباب مبدع يمضي بأفكاره نحو آفاق أوسع.وبدأت حكاية تمكين الشباب ودعم المواهب من رؤية الأمير محمد بن سلمان التي جاءت امتدادا لرؤى والده الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وعلى مدار الأعوام الماضية استمرت مؤسسة «مسك» في الأخذ بيد شباب المملكة نحو إثراء رياديي الأعمال، وتنمية المهارات، ورفع الوعي القيادي وتعزيز الاستدامة المجتمعية.
وتسعى المؤسسة من خلال استراتيجيتها إلى بناء قادة ملهمين يعملون على إيجاد أفضل الحلول للتحديات الحالية والمستقبلية عبر مساراتها المتنوعة وجهاتها الداعمة.
ومع مرور الأيام والأعوام أصبحت مؤسسة «مسك» اليوم منظومة حيوية متكاملة تضم عددا من الجهات التابعة لها المتخصصة بدعم المواهب الشبابية وبناء رأس المال البشري.
الفعاليات المصاحبة للاحتفالية
منتدى مسك العالمي: يعود منتدى مسك العالمي بالتزامن مع احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات؛ ليقدم تجربة جديدة بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين ورحلة حوارية تناقش أهم الحلول المواكبة للتغيرات والتطورات المستقبلية.
جولة مسك: تهدف جولة مسك للوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب السعودي من خلال الانطلاق في جولة إبداعية وممتعة حول المملكة، تستهدف الوصول بأثر مؤسسة محمد بن سلمان وكامل برامجها لجميع المناطق، وتسلط الضوء على كل ما تقدمه من جهود ممكنة وداعمة.. من أجل تحفيز الشباب على المشاركة في النسخ القادمة من البرامج وتعزيز دورهم في تطوير الحاضر وبناء المستقبل.
معرض مسك 10: معرض يقدم تجربة تفاعلية شاملة توثق ماضي وحاضر مؤسسة «مسك» وتصور المستقبل القادم عبر سلسلة من الأنشطة التفاعلية والرقمية التي تستعرض مسيرة إنجازات المؤسسة ومساراتها الداعمة وجهاتها التابعة.
سيقام معرض «مسك 10» بالتزامن مع انطلاق منتدى مسك العالمي هذا العام.
أهم الأرقام خلال 10 سنوات
5.5 ملايين مستفيد
6031 ورشة عمل
500 برنامج
589 فعالية
354 شركة ناشئة
20 مليون زائر
888 متحدثا
640 جلسة حوارية
الدعم والتمكين خلال 10 سنوات
- 2011 التأسيس: إطلاق «مسك» بهدف التشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب.
- 2012 بدايات بناء مسك: برؤية تهدف لتمكين الشباب، كانت الانطلاقة برعاية منصة «تيد إكس».
- 2013 إطلاق الشغف: بدأت الرحلة بأولى مبادرات المؤسسة «مغردون سعوديون» و»ملتقى شوف» وصلت بأثرها إلى 4000 مستفيد.
- 2014 زيادة الوصول: تأسس مركز المبادرات في المؤسسة وظهر جليا الوصول إلى فئة أوسع من الشباب عبر مجموعة من المبادرات المبتكرة.
- 2015 آفاق جديدة: تضاعفت أعداد البرامج في هذا العام بعد إنجاز 15 مبادرة و10 آلاف مستفيد.
- 2016 بداية الازدهار: تسارع الخطى أتى بثمار الوصول إلى بناء مبادرات نوعية جاء منها انطلاق منتدى مسك العالمي.
- 2017 تميز بلا حدود: وصلت البرامج إلى مستوى مواكبة أفضل الممارسات عالميا، باستفادة مليون مستفيد.
- 2018 الوصول للعالم: إقامة عدد من المبادرات جمعت المواهب السعودية بالعالمية في 40 برنامج وفعالية.
- 2019 تشكيل القادة: استمرار صناعة الأثر؛ بتكثف جهود بناء القادة ودعم الشركات الناشئة بـمليون مستفيد.
- 2020 العودة من جديد: رغم الجائحة استمرت المؤسسة في عطائها ووصلت إلى نصف مليون مستفيد في رحلة التدريب والتمكين وأطلقت استراتيجيتها المحدثة.
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