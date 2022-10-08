مسك.. 10 سنوات من التمكين وصناعة الأثر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد عقد من تمكين الشباب وصناعة الأثر.. تحتفي مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» بذكرى مرور 10 سنوات على إنجازاتها النوعية، وبناء منظومتها الحيوية، برؤية مؤسسها الأمير محمد بن سلمان، وهي الذكرى التي رسمت ملامح أعوام من صناعة الفرص للشباب، لاستثمار قدراتهم الكامنة وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية التي تؤهلهم لقيادة مستقبل المملكة، وذلك عبر حزمة من البرامج والمبادرات المبتكرة.

وشكلت «مسك» خارطة التغيير الإيجابي ونواة الغد المشرق الذي سيصنعه شباب مبدع يمضي بأفكاره نحو آفاق أوسع.

وبدأت حكاية تمكين الشباب ودعم المواهب من رؤية الأمير محمد بن سلمان التي جاءت امتدادا لرؤى والده الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعلى مدار الأعوام الماضية استمرت مؤسسة «مسك» في الأخذ بيد شباب المملكة نحو إثراء رياديي الأعمال، وتنمية المهارات، ورفع الوعي القيادي وتعزيز الاستدامة المجتمعية.

وتسعى المؤسسة من خلال استراتيجيتها إلى بناء قادة ملهمين يعملون على إيجاد أفضل الحلول للتحديات الحالية والمستقبلية عبر مساراتها المتنوعة وجهاتها الداعمة.

ومع مرور الأيام والأعوام أصبحت مؤسسة «مسك» اليوم منظومة حيوية متكاملة تضم عددا من الجهات التابعة لها المتخصصة بدعم المواهب الشبابية وبناء رأس المال البشري.

الفعاليات المصاحبة للاحتفالية

منتدى مسك العالمي: يعود منتدى مسك العالمي بالتزامن مع احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات؛ ليقدم تجربة جديدة بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين ورحلة حوارية تناقش أهم الحلول المواكبة للتغيرات والتطورات المستقبلية.

جولة مسك: تهدف جولة مسك للوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب السعودي من خلال الانطلاق في جولة إبداعية وممتعة حول المملكة، تستهدف الوصول بأثر مؤسسة محمد بن سلمان وكامل برامجها لجميع المناطق، وتسلط الضوء على كل ما تقدمه من جهود ممكنة وداعمة.. من أجل تحفيز الشباب على المشاركة في النسخ القادمة من البرامج وتعزيز دورهم في تطوير الحاضر وبناء المستقبل.

معرض مسك 10: معرض يقدم تجربة تفاعلية شاملة توثق ماضي وحاضر مؤسسة «مسك» وتصور المستقبل القادم عبر سلسلة من الأنشطة التفاعلية والرقمية التي تستعرض مسيرة إنجازات المؤسسة ومساراتها الداعمة وجهاتها التابعة.

سيقام معرض «مسك 10» بالتزامن مع انطلاق منتدى مسك العالمي هذا العام.

أهم الأرقام خلال 10 سنوات

5.5 ملايين مستفيد

6031 ورشة عمل

500 برنامج

589 فعالية

354 شركة ناشئة

20 مليون زائر

888 متحدثا

640 جلسة حوارية

الدعم والتمكين خلال 10 سنوات

