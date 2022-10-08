شكرا لقرائتكم خبر فعاليات متنوعة في مهرجان تمور العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشتمل المهرجان الذي يقام في قرية «الفرسان» بالمحافظة على عدد من الفعاليات والبرامج التي تستهدف مختلف فئات المجتمع من الرجال والنساء، ومنها الحرف اليدوية والمنتجات المحلية والترفيهية، إضافة إلى أنشطة المأكولات المتنوعة التي تشمل ضمن مكوناتها التمور، وكذلك الفنون المحلية المتصلة بالإرث الثقافي، إضافة إلى فعالية خاصة في 22 أكتوبر باسم «الشنّة» التي تعبر عن تراث أهالي العلا.ويأتي انعقاد الدورة الثالثة لمهرجان العلا للتمور لهذا العام استمرارا لمسيرة النجاح والتميز الذي حققه المهرجان في دورتيه السابقتين خلال العامين الماضيين، حيث شهدتا إقبالا كبيرا وتفاعلا من الزوار.
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